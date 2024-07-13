РФ втратила в Україні вже близько 557 770 своїх військових, – Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб.

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1120 російських окупантів, 24 ворожі броньовики і майже 60 артилерійських систем.

За добу Сили оборони знищили ще 1120 російських окупантів.

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