РФ втратила в Україні вже близько 557 770 своїх військових, – Генштаб

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1120 російських окупантів, 24 ворожі броньовики і майже 60 артилерійських систем.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 557 770 (+1120) осіб,
- танків ‒ 8199 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15779 (+24) од,
- артилерійських систем – 15216 (+58) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 889 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,
- спеціальна техніка ‒ 2556 (+13)
Дані уточнюються.