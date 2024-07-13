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РФ втратила в Україні вже близько 557 770 своїх військових, – Генштаб

За добу Сили оборони знищили ще 1120 російських окупантів.

РФ втратила в Україні вже близько 557 770 своїх військових, – Генштаб
Фото: Скріншот

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1120 російських окупантів, 24 ворожі броньовики і майже 60 артилерійських систем.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 557 770 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 8199 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15779 (+24) од,
  • артилерійських систем –  15216 (+58) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 889 (+1) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12069 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20461 (+52) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2556 (+13)

Дані уточнюються.

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