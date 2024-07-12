Головне за п'ятницю, 12 липня: бої на Покровському напрямку, підсумки саміту НАТО, російські фейки

Бойові дії на Донеччині, 94 бойових зіткнення, ворожі обстріли, резолюція МАГАТЕ, графіки відключень. Яким запам’ятається 870-й день повномасштабної війни.

Рада керуючих МАГАТЕ визнала Росію винною в обстрілі дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Відповідну резолюцію схвалили на екстреному закритому засіданні 12 липня яке відбулося на прохання нашої держави.

У документі йдеться про те, що документі сказано, що Рада керуючих найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений нещодавнім обстрілом РФ по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Рада також підтримала продовження зусиль МАГАТЕ з технічного співробітництва з Україною. Йдеться про надання подальшої допомоги "Охматдиту" та іншим подібним закладам, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту.

Крім того, у МАГАТЕ закликали країни-учасниці до політичної та фінансової підтримки України, зокрема через надання необхідного обладнання, пов'язаного з ядерною безпекою і захистом.

Міністр оборони України Рустем Умєров озвучив результати саміту НАТО для нашої держави і перелічив конкретні домовленості із партнерами.

За словами Умєрова, Україна отримала п'ять новітніх батарей ППО, зокрема, чотири батареї Patriot та батарею Samp/T від США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії. Додатково США, Канада, Норвегія, Іспанія, Великобританія та інші союзники нададуть десятки тактичних систем ППО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.

Щодо військової допомоги, то десяток країн оголосили про пакети військової підтримки.

Докладніше - в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16.00 на фронті зафіксували 94 бойові зіткнення, найбільше - на Покровському, Курахівському і Торецькому напрямках.

На Торецькому кількість ворожих атак зросла до 12. Зосередження зусиль ворога відмічалося в районі Північного, Залізного та Нью Йорка. Українські воїни відбили дев’ять атак противника, ще три боєвих зіткнення тривали.

На Покровському відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Олександрополя, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Прогресу, Лозуватського, Новоолександрівки, Карлівки та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 20 атак противника, дев’ять боїв станом на 16 годину ще тривали.

Продовжувалися бої поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбили 13 атак окупаційної армії.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 липня – в новині.

Унаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області 12 липня щонайменше 4 людини загинули і 9 поранені, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередньою інформацією, у Мирнограді зафіксовано два влучання: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту. Наразі відомо про 2 загиблих і 6 поранених.

Також під обстріл потрапила Костянтинівка, там зафіксували влучання по території підприємства. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще троє зазнали поранень.

Очільник військової адміністрації закликав мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися для збереження життя.

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні в рамках дезінформаційної операції і залякує українців підривом дамб у Києві та Каневі.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"рф продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Україні в рамках дезінформаційної операції "Мир", намагаючись залякати українців загрозою нових терактів", — ідеться у повідомленні.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що нібито Україна готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб звинуватити РФ.

"Цими заявами кремль намагається викликати паніку серед українців. Паралельно в українське суспільство вкидаються наративи про необхідність "миру будь-якою ціною", тобто де-факто капітуляції. Ворог розраховує, що українці під впливом страху будуть вимагати піти на поступки росії", — додають у ЦПД.

Інформація про те, що Збройні сили України начебто готують удар хімічною зброєю на Донецькому та Херсонському напрямках, також є фейком, повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначають, що подібні фейкові повідомлення російських пропагандистів на адресу ЗСУ мають на меті дискредитувати Україну в очах світової спільноти та послабити її підтримку з боку західних союзників.

Зазначається, що Україна, як підписант Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї, суворо дотримується своїх зобов'язань.

"Самі ж російські військові не цураються порушувати Конвенцію, підписантом якої РФ також є, і використовують хімічну зброю проти українських захисників. Відео з доказами неодноразово публікували на своїх сторінках російські "воєнкори", — зазначається у повідомленні.

У ЦПД також додають, що РФ використовує тактику віддзеркалення, звинувачуючи Україну у злочинах власної армії.

У суботу, 13 липня, заходи обмеження споживання діятимуть впродовж усієї доби. Застосовуватимуть одночасно дві черги, повідомляє НЕК "Укренерго".

Зокрема з 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!