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Росіяни посилюють мілітаризацію підлітків на ТОТ України, — спротив

Окупанти збільшили кількість кадетських класів на захоплених територіях України.

Росіяни посилюють мілітаризацію підлітків на ТОТ України, — спротив
Фото: ЦНС

Російські окупанти продовжують здійснювати систематичні заходи з мілітаризації підлітків на ТОТ України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема, у тимчасово окупованому Скадовську росіяни створюють додаткові кадетські класи на базі “спортивного коледжу”. Функціонувати вони будуть під патронатом місцевих "мчс", які таким чином хочуть знайти нові кадри до своїх структур.

Ба більше, окупанти хочуть створити додаткові кадетські класи у захоплених школах Бердянська, де готуватимуть "поліцаїв для росгвардії", тобто навчати репресіям щодо цивільного населення.

"У рф робота на кремль є єдиним варіантом подолати бідність. Таким чином влада купує лояльність в людей в обмін на сходження по кар’єрній драбині. Тому розбудова мережі кадетських класів є цілеспрямованою рекрутинговою програмою окупантів, яка має на меті зробити місцевих більш залежними від Москви", — інформують у спротиві.

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