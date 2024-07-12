Справа Тищенка: Експоліцейському, що брав участь у нападі на колишнього військового у Дніпрі, суд обрав "запобіжку"

Микола Тищенко у Дніпрі в оточенні ймовірних нападників на військового

У Києві суд обрав запобіжний захід експоліцейському, який брав участь у нападі на колишнього військового у Дніпрі з нардепом Миколою Тищенком, передає "Суспільне".

Богдан Писаренко отримав цілодобовий домашній арешт на два місяці. Прокурори просили тримання під вартою без права вносити заставу. Після ухвалення цього рішення вони його оскаржуватимуть.

Справа Тищенка