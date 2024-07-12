Справа Тищенка: Експоліцейському, що брав участь у нападі на колишнього військового у Дніпрі, суд обрав "запобіжку"

У Києві суд обрав запобіжний захід експоліцейському, який брав участь у нападі на колишнього військового у Дніпрі з нардепом Миколою Тищенком, передає "Суспільне".
Богдан Писаренко отримав цілодобовий домашній арешт на два місяці. Прокурори просили тримання під вартою без права вносити заставу. Після ухвалення цього рішення вони його оскаржуватимуть.
Справа Тищенка
- Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками були охоронці Тищенка. Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів.
- Згодом за фактом нападу відкрили два кримінальні провадження. А київського поліцейського, який брав участь в інциденті, звільнили.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом народного депутата".
- Увечері 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі.
- 25 червня Перерський суд призначив запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання.
- Охоронець Тищенка, який брав участь у побитті військового, проведе 2 місяці в СІЗО.
- 3 липня Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Тищенку.