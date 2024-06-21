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Єрмак: поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата

Голова ОП додав, що поведінка Тищенка абсолютно ганебна, і їй немає виправдань. 

Єрмак: поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата
Микола Тищенко
Фото: соцмережі

Голова ОП Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. 

“Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата - абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати”, - написав Єрмак.

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Голова ОП зазначив, що давно знає Миколу Тищенка, хрестив його сина, але це було багато років тому. 

Андрій Єрмак наголосив, що давно не сприймає вчинки Тищенка, не розуміє їх, і не підтримує з ним жодних стосунків. 

“Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата”, - підкреслив Андрій Єрмак.

Скріншот повідомлення Андрія Єрмака
Скріншот повідомлення Андрія Єрмака

  • Учора вдень у Дніпрі група людей напала на колишнього військового ГУР Дмитра Павлова. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками можуть бути охоронці Миколи Тищенка. 

  • За фактом нападу в Дніпрі на колишнього військового підрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони відкрили два кримінальні провадження.
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