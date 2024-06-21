Єрмак: поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата

Голова ОП Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового.
“Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата - абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати”, - написав Єрмак.
Голова ОП зазначив, що давно знає Миколу Тищенка, хрестив його сина, але це було багато років тому.
Андрій Єрмак наголосив, що давно не сприймає вчинки Тищенка, не розуміє їх, і не підтримує з ним жодних стосунків.
“Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата”, - підкреслив Андрій Єрмак.
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Учора вдень у Дніпрі група людей напала на колишнього військового ГУР Дмитра Павлова. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками можуть бути охоронці Миколи Тищенка.
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