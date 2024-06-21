Поліцейські вибухотехніки на Херсонщині виявили та знешкодили російську авіабомбу

Авіаційна бомба ОФАБ-250 була у зведеному бойовому стані.

На Херсонщині виявили та знешкодили російську авіабомбу

В полі неподалік одного з населених пунктів Милівської громади Бериславського району Херсонської області виявили російську авіабомбу, яка не розірвалась.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Виявлена авіаційна бомба ОФАБ-250 була у зведеному бойовому стані та мала великий заряд вибухової речовини, тому становила велику небезпеку для населення громади.

Спеціалісти вирішили знешкодити її на місці, що й зробили вибухотехники поліції Херсонщини та їх колеги із Кривого Рогу.

Знищення небезпечного боєприпасу пройшло в штатному режимі.