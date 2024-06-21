Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліцейські вибухотехніки на Херсонщині виявили та знешкодили російську авіабомбу

Авіаційна бомба ОФАБ-250 була у зведеному бойовому стані.

Поліцейські вибухотехніки на Херсонщині виявили та знешкодили російську авіабомбу
На Херсонщині виявили та знешкодили російську авіабомбу
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

В полі неподалік одного з населених пунктів Милівської громади Бериславського району Херсонської області виявили російську авіабомбу, яка не розірвалась.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Виявлена авіаційна бомба ОФАБ-250 була у зведеному бойовому стані та мала великий заряд вибухової речовини, тому становила велику небезпеку для населення громади. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Спеціалісти вирішили знешкодити її на місці, що й зробили вибухотехники поліції Херсонщини та їх колеги із Кривого Рогу.

Знищення небезпечного боєприпасу пройшло в штатному режимі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies