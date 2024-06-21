Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Мешканку Харківщини підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України

Поліцейські Харківської області повідомили про підозру 55-річній жінці, яка виправдовувала збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Мешканка селища Буди Харківського району в соціальних мережах поширювала та підтримувала публікації на підтримку дій РФ, а також героїзувала осіб, які здійснювали збройну агресію”, - йдеться у повідомленні.

Жінка не тільки робила репости на підтримку окупантів, а й розміщувала публікації від себе особисто.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.