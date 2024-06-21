Генштаб ЗСУ: росіяни активізувалися на Лиманському напрямку

Станом на 16.00 21 червня уже зафіксували на фронті 84 бойові зіткнення. Росіяни активізувалися на Лиманському напрямку, збільшивши кількість штурмових дій майже вдвічі - до семи з початку доби.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Тривають бої в районах Невського та Серебрянського лісу. Ворог сьогодні застосував на напрямку авіацію - бомбардував Райгородок, Зелений Гай, Борову та Шийківку.
На Сіверському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 10. Тривають дві штурмові дії ворога в районах Верхньокам’янського та Роздолівки.
Три боєзіткнення тривають на Краматорському. Окупанти продовжують тиснути в районах Часового Яру і Калинівки.
На Торецькому кількість боїв зросла до п’яти, з яких три тривають в напрямках Північного та Торецька.
Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. Тут кількість атак ворога зросла до 28. Точаться бої в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Сокола та Новопокровського. Ворог застосовує авіацію.
На Курахівському тривають бої в районі Красногорівки.
Бомбардувань КАБами зазнала Новоукраїнка на Новопавлівському напрямку. Крім того, ворог активізувався тут в районах Водяного та Старомайорського.
На Придніпровському одну атаку ворога відбили, одна триває в районі Кринок.