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Генштаб ЗСУ: росіяни активізувалися на Лиманському напрямку

Тривають бої в районах Невського та Серебрянського лісу. 

Генштаб ЗСУ: росіяни активізувалися на Лиманському напрямку
Українські військові

Станом на 16.00 21 червня уже зафіксували на фронті 84 бойові зіткнення. Росіяни активізувалися на Лиманському напрямку, збільшивши кількість штурмових дій майже вдвічі - до семи з початку доби. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають бої в районах Невського та Серебрянського лісу. Ворог сьогодні застосував на напрямку авіацію - бомбардував Райгородок, Зелений Гай, Борову та Шийківку.

На Сіверському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 10. Тривають дві штурмові дії ворога в районах Верхньокам’янського та Роздолівки. 

Три боєзіткнення тривають на Краматорському. Окупанти продовжують тиснути в районах Часового Яру і Калинівки.

На Торецькому кількість боїв зросла до п’яти, з яких три тривають в напрямках Північного та Торецька.

Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. Тут кількість атак ворога зросла до 28. Точаться бої в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Сокола та Новопокровського. Ворог застосовує авіацію.

На Курахівському тривають бої в районі Красногорівки.

Бомбардувань КАБами зазнала Новоукраїнка на Новопавлівському напрямку. Крім того, ворог активізувався тут в районах Водяного та Старомайорського.

На Придніпровському одну атаку ворога відбили, одна триває в районі Кринок.

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