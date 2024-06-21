Росіяни проводять примусові медогляди українських дітей перед депортацією до РФ, — спротив

Після так званих "медоглядів" окупанти виписують направлення до таборів у віддалені регіони РФ на “оздоровлення”, звідки не всі діти повертаються.

На тимчасово окупованих територіях російські лікарі почали робити примусові медогляди українських дітей, аби відправляти їх потім до таборів у віддалені регіони РФ, звідки не всі дти повертаються.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Під виглядом турботи окупанти проводять примусові медогляди, після яких виписують направлення до таборів у далекі регіони рф на “оздоровлення”. Відмова їхати є підставою аби проти батьків порушили справу щодо неналежного виховання з подальшим позбавленням батьківських прав", — ідеться у повідомленні.

Під час так званого "оздоровлення" у таборах дітей піддають посиленій пропаганді, а головне – не всіх дітей повертають назад, а змушують батьків особисто їх забирати.