Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
Напруга зростає: США вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією, – WP
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Росіяни проводять примусові медогляди українських дітей перед депортацією до РФ, — спротив

Після так званих "медоглядів" окупанти виписують направлення до таборів у віддалені регіони РФ на “оздоровлення”, звідки не всі діти повертаються.

Росіяни проводять примусові медогляди українських дітей перед депортацією до РФ, — спротив
Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях російські лікарі почали робити примусові медогляди українських дітей, аби відправляти їх потім до таборів у віддалені регіони РФ, звідки не всі дти повертаються.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Під виглядом турботи окупанти проводять примусові медогляди, після яких виписують направлення до таборів у далекі регіони рф на “оздоровлення”. Відмова їхати є підставою аби проти батьків порушили справу щодо неналежного виховання з подальшим позбавленням батьківських прав", — ідеться у повідомленні. 

Під час так званого "оздоровлення" у таборах дітей піддають посиленій пропаганді, а головне – не всіх дітей повертають назад, а змушують батьків особисто їх забирати. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies