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У Бучі невідомий сів у авто до чоловіка і вимагав відвезти до кордону. Згодом він підірвав гранату

Водій встиг вийти з машини. Невідомий нападник загинув.

У Бучі невідомий сів у авто до чоловіка і вимагав відвезти до кордону. Згодом він підірвав гранату
Фото: поліція Київщини

Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі, повідомляє поліція Київщини. 

Як попередньо встановили правоохоронці, до 59-річного водія автомобіля КІА у машину сів невідомий чоловік та, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою. 

Водій встиг покинути авто, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень не зазнав. 

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група. 

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