Унаслідок атаки пошкоджено обладнання енергоінфраструктури в чотирьох областях

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 20 червня пошкоджена цивільна енергетична інфраструктура.
Є пошкодження обладнання в чотирьох різних областях. Про це повідомили в Укренерго.
"Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях", – йдеться у повідомленні.
Наслідки уточнюють.
- Всьоме за три місяці ворог атакував уночі ТЕС ДТЕК. Поранені троє енергетиків.
- Загалом росіяни застосували дев'ять ракет і 27 Shahed-ів. Захисники збили всі безпілотники і п'ять пакет.