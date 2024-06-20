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Унаслідок атаки пошкоджено обладнання енергоінфраструктури в чотирьох областях

Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Донецьку і Київську області. 

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 20 червня пошкоджена цивільна енергетична інфраструктура.

Є пошкодження обладнання в чотирьох різних областях. Про це повідомили в Укренерго.

"Пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях", – йдеться у повідомленні.

Наслідки уточнюють. 

Наслідки атаки
Фото: Укренерго в Telegram
Наслідки атаки

  • Всьоме за три місяці ворог атакував уночі ТЕС ДТЕК. Поранені троє енергетиків. 
  • Загалом росіяни застосували дев'ять ракет і 27 Shahed-ів. Захисники збили всі безпілотники і п'ять пакет.
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