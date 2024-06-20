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Росія всьоме за три місяці атакувала теплоелектростанцію ДТЕК

Поранено трьох працівників, серйозно пошкоджене обладнання.

Росія всьоме за три місяці атакувала теплоелектростанцію ДТЕК
Наслідки ракетного удару на ТЕС. Фото ілюстративне
Фото: ДТЕК

В ніч на 20 червня окупанти всьоме за останні три місяці атакували теплоелектростанцію ДТЕК. 

Як йдеться у повідомленні ДТЕК, є троє поранених.

"Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу", – зазначили у компанії. 

Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. 

"Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці", – додали у ДТЕК.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.

У ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Захисники неба збили п'ять ракет та 27 "шахедів".

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