ЗМІ: Країни НАТО сперечаються, як сформулювати рішення саміту у Вашингтоні щодо України

Щодо членства в Альянсі зараз йдеться не про конкретні дії, а про підбір слів.

Видання CNN з посиланням на власні джерела стверджує, що між країнами НАТО наразі точиться дискусія щодо того, які формулювання використати для підсумкового документа саміту у Вашингтоні в питанні майбутнього членства України.

Як стверджують журналісти, США та Німеччина наполягають на слові "bridge", тобто "міст". Раніше Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вже говорив про те, що Україна матиме "добре освітлений та міцний міст до членства в НАТО", а також це формулювання присутнє у підписаній 10-річній безпековій угоді.

Натомість країни східного флангу Альянсу наполягають на версії, озвученій генсеком Єнсом Столтенбергом - "irreversible path", тобто "незворотній шлях". Загалом проукраїнська група в НАТО "розчарована прокрастинацією адміністрації Джо Байдена та відсутністю чітких обіцянок щодо членства України".

Варіант зі словом "незворотній", найімовірніше, у рішенні саміту так і не з'явиться: проти нього виступають деякі країни, зокрема Угорщина. Проте в Альянсі існує консенсус, що формулювання має бути "потужнішим", ніж те, яке увійшло до підсумкового документа попереднього засідання НАТО у Вільнюсі у 2023 році.