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Маркарова: перші поставки ракет Patriot в Україну відбудуться протягом найближчих тижнів

Перенаправлення ракет в Україну підкреслює посилення міжнародних зусиль на підтримку оборонних потреб України.

Маркарова: перші поставки ракет Patriot в Україну відбудуться протягом найближчих тижнів
ЗРК Patriot
Фото: armyinform.com.ua

США змінили послідовність постачань раніше замовлених багатьма країнами перехоплювачів до систем Patriot у рамках програми Іноземних військових продажів (FMS), щоб ракети, які зараз сходять з конвеєра, були надані Україні. 

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

“Перші поставки цих ракет ППО в Україну відбудуться протягом найближчих тижнів. Це рішення посилює обороноздатність України та рятує численні життя”, – наголосила Маркарова.

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Вона нагадала, що системи Patriot довели свою ефективність у захисті українських міст та критично важливої інфраструктури від російських атак. 

Відповідно, зазначила пані посол, перенаправлення ракет в Україну підкреслює посилення міжнародних зусиль на підтримку оборонних потреб України та солідарність нашого стратегічного партнера в захисті суверенітету нашої держави.

  • Україна матиме пріоритет перед іншими державами у питанні постачання зенітних ракет, відповідне рішення ухвалив уряд США.
  • Також Україна пріоритетно отримуватиме ракети до комплексів NASAMS. 
  • У січні цього року коаліція країн НАТО розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.
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