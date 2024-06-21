Маркарова: перші поставки ракет Patriot в Україну відбудуться протягом найближчих тижнів

Перенаправлення ракет в Україну підкреслює посилення міжнародних зусиль на підтримку оборонних потреб України.

США змінили послідовність постачань раніше замовлених багатьма країнами перехоплювачів до систем Patriot у рамках програми Іноземних військових продажів (FMS), щоб ракети, які зараз сходять з конвеєра, були надані Україні.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

“Перші поставки цих ракет ППО в Україну відбудуться протягом найближчих тижнів. Це рішення посилює обороноздатність України та рятує численні життя”, – наголосила Маркарова.

Вона нагадала, що системи Patriot довели свою ефективність у захисті українських міст та критично важливої інфраструктури від російських атак.

Відповідно, зазначила пані посол, перенаправлення ракет в Україну підкреслює посилення міжнародних зусиль на підтримку оборонних потреб України та солідарність нашого стратегічного партнера в захисті суверенітету нашої держави.