Затриманим є депутат Мирослав Горват, один із керівників департаменту соціальної політики міськради.

Служба безпеки і Національна поліція викрили на корупції депутата Ужгородської міськради, який вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації.

Затримання депутата Ужгородської міськради

Затриманим є депутат Мирослав Горват, повідомили співрозмовники LB.ua у правоохоронних органах. Він працює одним із керівників департаменту соціальної політики міськради. За різні суми депутат гарантував отримання довідки, яка підтверджує догляд за особами з інвалідністю. З цим документом ухилянти отримували право на відстрочку від призову.

СБУ затримала зловмисника "на гарячому" біля будівлі міськради під час отримання хабара.

За інформацією спецслужби, наразі вирішують питання про повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.