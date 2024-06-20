Зеленський на Ставці доручив уряду спростити українцям умови встановлення сонячних панелей

Кабмін має представити також стратегію розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, присвячену енергетичній безпеці.

За словами Зеленського, з доповідями виступили прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов і командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Глава держави запропонував Кабміну спростити українцям умови встановлення сонячних панелей.

"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", - зазначив Президент.

Крім того, Кабмін має представити стратегію розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.

"Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями. Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні", - наголосив Зеленський.