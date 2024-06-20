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​Кабмін розширив перелік осіб, які отримають виплати у разі смерті військовослужбовця

Військовий може самостійно визначити коло таких осіб.

​Кабмін розширив перелік осіб, які отримають виплати у разі смерті військовослужбовця
Прощання з полеглими захисниками
Фото: Іван Станіславський

Уряд розширив коло осіб, які мають право на одержання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відтепер військовий може самостійно вказати в особистому розпорядженні коло осіб, які отримають право на одержання одноразової грошової допомоги відповідно до визначених ним часток у відсотках.

У переліку отримувачів виплат будуть:

  • жінка (чоловік), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;
  • онуки загиблого, за умови, що їхні батьки померли;
  • діти, народжені після загибелі військовослужбовця.

Також Кабмін установив порядок розподілу часток одноразової допомоги у разі відмови однієї з осіб. Крім того, постанова уряду заборонила відмову від отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

Водночас уряд доповнив перелік випадків, за яких виплату одноразової грошової допомоги не здійснюють.

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