​Кабмін розширив перелік осіб, які отримають виплати у разі смерті військовослужбовця

Уряд розширив коло осіб, які мають право на одержання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Відтепер військовий може самостійно вказати в особистому розпорядженні коло осіб, які отримають право на одержання одноразової грошової допомоги відповідно до визначених ним часток у відсотках.
У переліку отримувачів виплат будуть:
- жінка (чоловік), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;
- онуки загиблого, за умови, що їхні батьки померли;
- діти, народжені після загибелі військовослужбовця.
Також Кабмін установив порядок розподілу часток одноразової допомоги у разі відмови однієї з осіб. Крім того, постанова уряду заборонила відмову від отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.
Водночас уряд доповнив перелік випадків, за яких виплату одноразової грошової допомоги не здійснюють.