Сервіс бронювання готелів Booking заявив про зростання шахрайств з використанням ШІ

Сервіс бронювання готелів Booking.com поскаржився на сплеск шахрайств із використанням штучного інтелекту, пише BBC.

Керівниця відділу Інтернет-безпеки Марні Вілкінг повідомила, що за 18 місяців кількість випадків зросла на "500-900%". Відтоді, як в у вільний доступ запустили інструменти штучного інтелекту, як ChatGPT, помітно зросла кількість фішингу, коли користувачів обманом змушували надати фінансові дані.

"Звичайно, ми стикалися з фішингом з самого початку електронної пошти, але зростання почалося незабаром після запуску ChatGPT", – пояснила вона.

Фішингові атаки часто намагаються переконати людей передати дані своєї картки, надсилаючи їм підроблені, але дуже переконливі посилання на бронювання через Інтернет. Після оплату шахраї або зникають, залишивши довірливу людину без обраного житла, або намагаються виманити ще більше коштів у наступних повідомленнях.

Раніше шахраїв можна було виявити завдяки граматичним помилкам, які вони робили в повідомленнях різними мовами. Але штучний інтелект ускладнює їх виявлення, бо може створювати реалістичні зображення та досить точний текст кількома мовами.

Вілкінг закликала готелі та мандрівників використовувати двофакторну автентифікацію і назвала її "найкращим способом боротьби з фішингом і крадіжкою облікових даних". Вона також закликала з увагою ставитися до посилань, які отримують користувачі.

Водночас представниця Booking визнала, що штучний інтелект має і позитивний вплив на сферу – завдяки ньому можна виявляти оголошення з фейковими готелями.

"Ми налаштували моделі штучного інтелекту, щоб виявляти їх і або блокувати ще до того, як відбудеться бронювання", – сказала вона.