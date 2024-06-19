Чоловік ошукав знайомих, серед яких дружина військового, обіцяючи купити тепловізор, дрони та авто для ЗСУ.

Скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32-річного жителя м. Києва за фактом шахрайства, вчиненого повторно, у великих розмірах (ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України), повідомляє Київська міська прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений видавав себе за волонтера та обіцяв знайомим купити для них за кордоном дрони, тепловізор та автомобіль для потреб військових.

Таким чином, у березні 2023 року він заволодів грошима чоловіка у сумі майже 390 тис. грн, обіцяючи придбати 8 дронів.

У серпні того ж року він взяв майже 500 тисяч гривень у жінки, чоловік якої проходить військову службу на тепловізор та автомобіль Mitsubishi L200.

Окрім того, ще двом постраждалим обвинувачений продав неіснуючі паливні картки на суму 46 тисяч гривень.

Нещодавно правоохоронці затримали зловмисника, який видурив у матері зниклого безвісти військового $3000. Шахрай представився правоохоронцем. Його затримали "на гарячому" під час передачі чергової суми.