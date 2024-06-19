У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві судитимуть псевдоволонтера, який заволодів коштами на майже 1 млн гривень

Чоловік ошукав знайомих, серед яких дружина військового, обіцяючи купити тепловізор, дрони та авто для ЗСУ.

У Києві судитимуть псевдоволонтера, який заволодів коштами на майже 1 млн гривень
Київська міська прокуратура
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32-річного жителя м. Києва за фактом шахрайства, вчиненого повторно, у великих розмірах (ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України), повідомляє Київська міська прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений видавав себе за волонтера та обіцяв знайомим купити для них за кордоном дрони, тепловізор та автомобіль для потреб військових. 

Таким чином, у березні 2023 року він заволодів грошима чоловіка у сумі майже 390 тис. грн, обіцяючи придбати 8 дронів.

У серпні того ж року він взяв майже 500 тисяч гривень у жінки, чоловік якої проходить військову службу на тепловізор та автомобіль Mitsubishi L200. 

Окрім того, ще двом постраждалим обвинувачений продав неіснуючі паливні картки на суму 46 тисяч гривень.  

Нещодавно правоохоронці затримали зловмисника, який видурив у матері зниклого безвісти військового $3000. Шахрай представився правоохоронцем. Його затримали "на гарячому" під час передачі чергової суми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies