Окупанти протягом доби здійснили 33 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Зазначимо, уночі сили ППО збили 19 російських "шахедів" із 21. Дрони збито в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Інформацію про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюють.

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