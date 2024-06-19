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Окупанти протягом доби здійснили 33 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Інформацію про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюють.

Окупанти протягом доби здійснили 33 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Фото: unn.ua

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 33 обстріли (109 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Янжулівка – чотири вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Блешня – вісім вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Сновська громада:

Клюси – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Михальчина Слобода – 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Сумська область 

Сумський район: 

Журавка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Велика Рибиця – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Могриця – 3 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.; 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. Пошкоджено приватний будинок.

Тур’я – 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.; 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Басівка – 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Кіндратівка – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

Волфине – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Запсілля – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. Пошкоджено приватний будинок.

Володимирівка – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Стукалівка – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Степок – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Ободи – 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа. 

Охтирський район: 

Попівка – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Олександрівка – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Шосткинський район:

Сидорівка – 2 обстріли: 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Вовківка – 2 обстріли: 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.  

Прогрес – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Ходине – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Бачівськ – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Студенок – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Зазначимо, уночі сили ППО збили 19 російських "шахедів" із 21. Дрони збито в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

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