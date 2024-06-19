На Харківщині за добу 3 людини отримали поранення, у тому числі дитина

На Харківщині за минулу добу 3 людини отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

20:30 в дачному селищі Родичі Харківського району під час прогулянки 7-річний хлопець підняв вибуховий пристрій (попередньо міну «пелюстка») який здетонував та завдав тілесних ушкоджень. Госпіталізований.

17:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь. Внаслідок удару БПЛА пошкоджено приватний будинок.

15:24 Харківській р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок авіаобстрілу пошкоджено 11 житлових будинків. Постраждала жінка.

10:00 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Симинівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю пошти, клубу, магазину та будівлю старостинського округу.

08:45 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік, госпіталізований до медичного закладу.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Наші війська стали на заваді чотирьом атакам росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще двох штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Липців триває.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші воїни відбили вісім атак противника поблизу Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного, ще чотири боєзіткненняпродовжуються.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 9,73 га території, знищили 454 вибухонебезпечні предмети.

Зазначимо, уночі сили ППО збили 19 російських "шахедів" із 21. Дрони збито в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.