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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 3 отримали поранення

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 86 людей, у тому числі 25 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 3 отримали поранення
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 3 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. Курахівська громада зазнала 4 обстрілів: у Курахівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 6 приватних будинків; пошкоджено будинок у Гірнику і будинок у Гострому. 

Краматорський район. У Лиманській громаді поранено людину в Зарічному. 

Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Торецькій громаді пошкоджено 21 будинок: 12 у Дружбі, 4 у Щербинівці, 3 у Північному, 1 у Залізному і 1 у Торецьку. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.

Зазначимо, уночі сили ППО збили 19 російських "шахедів" із 21. Дрони збито в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

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