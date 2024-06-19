Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 86 людей, у тому числі 25 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 3 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. Курахівська громада зазнала 4 обстрілів: у Курахівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 6 приватних будинків; пошкоджено будинок у Гірнику і будинок у Гострому.

Краматорський район. У Лиманській громаді поранено людину в Зарічному.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Торецькій громаді пошкоджено 21 будинок: 12 у Дружбі, 4 у Щербинівці, 3 у Північному, 1 у Залізному і 1 у Торецьку. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.

Зазначимо, уночі сили ППО збили 19 російських "шахедів" із 21. Дрони збито в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.