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Унаслідок нічної атаки є пошкодження на Кіровоградщині, без постраждалих

Під ворожий удар "шахедів" потрапив Олександрівський район. 

Унаслідок нічної атаки є пошкодження на Кіровоградщині, без постраждалих
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ (ілюстративне фото)
Фото: Макс Требухов

Уночі російські війська атакували "шахедами" Кіровоградську область. Під удар потрапив Олександрійський район.

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Внаслідок ворожої дронової атаки в Олександрійському районі в кількох приміщеннях пошкоджені вікна", – написав він у Telegram.

Попередньо – без постраждалих.

Як повідомлялося, У в ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 21 ударним безпілотником типу "Shahed-131/136". Сили ППО збили 19 "шахедів"  у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

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