Унаслідок нічної атаки є пошкодження на Кіровоградщині, без постраждалих

Уночі російські війська атакували "шахедами" Кіровоградську область. Під удар потрапив Олександрійський район.

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Внаслідок ворожої дронової атаки в Олександрійському районі в кількох приміщеннях пошкоджені вікна", – написав він у Telegram.

Попередньо – без постраждалих.

Як повідомлялося, У в ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 21 ударним безпілотником типу "Shahed-131/136". Сили ППО збили 19 "шахедів" у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.