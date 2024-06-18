Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Краснопільську, Середино-Будську та Шалигинську громади армія РФ обстріляла з мінометів.

Також FРV-дроном та артилерією окупанти атакували Юнаківську громаду.

Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 63 вибухи.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

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