Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Сьогодні, 18 червня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 63 вибухи.
Зокрема, Білопільську, Миропільську та Хотінську громади росіяни атакували FPV-дронами.
Також FРV-дроном та артилерією окупанти атакували Юнаківську громаду.
Краснопільську, Середино-Будську та Шалигинську громади армія РФ обстріляла з мінометів.
Мінометами та дронами російські війська обстріляли Есманьську громаду, а Великописарівську - артилерією.