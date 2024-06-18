"Схеми" опублікували супутникові знімки палаючої нафтобази у Ростовській області, яку атакували дрони СБУ

"Схеми" опублікували супутникові знімки Planet Labs палаючої нафтобази у Ростовській області РФ, де досі намагаються погасити пожежу.

За інформацією "Схем" після атаки БпЛА до гасіння пожежі росіяни залучили навіть спеціальний пожежний поїзд, однак загасити вогонь досі не вдалося. Оцінити ушкодження наразі заважають клуби диму.

Нафтобаза, що зазнала уражень, відноситься до підприємства "Азовпродукт". Через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників. Губернатор Ростовської області повідомив, що в результаті атаки БПЛА в Азові зайнялись резервуари з нафтопродуктами, і на місці працюють пожежники.