Ворог атакував Нікопольщину дронами та артилерією, є постраждалі

Упродовж дня ворог обстрілював з артилерії і атакував дронами Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок обстрілів Нікопольщини постраждав 37-річний чоловік. Його з осколковими пораненнями доправили до лікарні.
Також виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджені житлова багатоповерхівка й легковий автомобіль.
Через ранковий обстріл Нікополя побиті 14 приватних будинків, знищена господарська споруда, ще чотири – понівечені. Потрощені дві теплиці, гараж. Пошкоджені лінії електропередач і газогони.
До лікарів звернувся 74-річний чоловік, який отримав поранення через нічну атаку шехедом на Дніпровський район.