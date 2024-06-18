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Ворог атакував Нікопольщину дронами та артилерією, є постраждалі

Під обстрілами опинилися Нікополь, Мирівська, Покровська і Марганецька громади.

Ворог атакував Нікопольщину дронами та артилерією, є постраждалі
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня ворог обстрілював з артилерії і атакував дронами Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок обстрілів Нікопольщини постраждав 37-річний чоловік. Його з осколковими пораненнями доправили до лікарні.

Також виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджені житлова багатоповерхівка й легковий автомобіль. 

Через ранковий обстріл Нікополя побиті 14 приватних будинків, знищена господарська споруда, ще чотири – понівечені. Потрощені дві теплиці, гараж. Пошкоджені лінії електропередач і газогони. 

До лікарів звернувся 74-річний чоловік, який отримав поранення через нічну атаку шехедом на Дніпровський район.

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