Син посадовця Вінницького комісаріату обіцяв місцевому мешканцю за $20 тисяч "оформити" виїзд за кордон

Чоловік запевняв, що за ці гроші його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали сина начальника одного із відділень Вінницького об’єднаного міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який обіцяв за гроші місцевому мешканцю "зробити" пакет документів для виїзду за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Чоловік запевняв, що за 20 тисяч доларів США його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України.

"За оперативними даними, син посадовця пропонував й іншим особам подібну «допомогу». Зокрема, під час обшуків у нього виявлено та вилучено пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті", - зазначили в ДБР.

ДБР затримало сина посадовця 14 червня під час передачі 15 тисяч доларів США. Раніше він вже встиг отримати від "клієнта" ще 5 тисяч доларів США.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Сину посадовця повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 млн грн. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 8 років з конфіскацією майна.

Наразі перевіряється причетність до злочину не тільки батька затриманого, а й інших посадовців Вінницького ОМТЦК та СП.

Як повідомлялося, напередодні СБУ заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.