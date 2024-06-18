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На Харківщині завершено спецрозслідування щодо експосадовця-колаборанта

Колишній сілький голова Курилівки очолив територіальний відділ в окупаційній адміністрації.

На Харківщині завершено спецрозслідування щодо експосадовця-колаборанта
Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура завершила спецрозслідування стосовно колишнього сілького голови Курилівки на Куп'янщині, який після окупації військами РФ очолив територіальний відділ адміністрації.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби відомства.

За даними слідства, під час силового захоплення збройними силами рф Куп’янського району обвинувачений добровільно вирішив працювати на ворога. У липні 2022 року посадовець обійняв посаду "и. о. начальника Куриловского территорального отдела" в окупаційній адміністрації.

Колаборант організовував роботу відділу, зокрема забезпечував виплату заробітної плати підлеглим працівникам у російських рублях і підписував службові документи. Крім того, він приймав документи від місцевих мешканців щодо виплати так званої «матеріальної допомоги» від рф і надавав їм консультації.

Після деокупації обвинувачений втік на непідконтрольні території і наразі переховується від слідства, його оголошено у розшук.

Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

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