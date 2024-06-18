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Четвертий саміт перших леді та джентльменів присвятять безпеці дітей

Він відбудеться 12 вересня в Києві.

Четвертий саміт перших леді та джентльменів присвятять безпеці дітей
Саміт перших леді та джентльменів (архівне фото)
Фото: Офіс президента

Цього року Саміт перших леді та джентльменів відбудеться в Києві 12 вересня. Його вирішили присвятити темі "Безпека дітей". 

Про це повідомила на пресконференції дружина президента України Олена Зеленська, передає "Радіо Свобода".

На саміті вперше презентуватимуть результати соціологічного дослідження "Ключові загрози для дітей", яке провели якраз для цього соціального заходу.

"Болюча тема для України, де Росія щодня вбиває й калічить дітей і вже викрала 19 тисяч маленьких українців. Але, хоч війна триває та залишається найбільшим болем для українців, наша країна сконцентрована не лише на собі, а й шукає нові рішення для подолання глобальних загроз і викликів", – зазначила перша леді.

Вона додала, що запрошення вже розіслали та очікують відповідей. Деякі перші леді та джентльмени вже підтвердили свою участь у заході.

За останніми даними Офісу генпрокурора, через російську агресію в Україні станом на 4 червня загинула 551 дитина, понад 1 368 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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