Унаслідок російської агресії загинула 551 дитина, ‒ Офіс генпрокурора

Станом на 4 червня внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинула 551 дитина, повідомили в Офісі генпрокурора.
Понад 1368 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій ‒ 536, Харківській ‒ 389, Херсонській ‒ 152, Дніпропетровській ‒ 143, Київській ‒ 130, Запорізькій ‒ 108, Миколаївській ‒ 107.
3 червня внаслідок обстрілу с. Михайлівка Донецької області загинув 12-річний хлопчик.
4 червня внаслідок обстрілу м. Дніпро травмовано двох хлопчиків ‒ одномісячне немовля та 17-й юнак.
- Журналісти The New York Times викрили російську схему викрадення дітей-сиріт з Херсонської області. Зокрема, мова йде про 46 вихованців Херсонського будинку дитини. На момент вторгнення у закладі перебували перебували немовлята та діти до п’яти років, деякі з них мали серйозні вади, наприклад, церебральний параліч.