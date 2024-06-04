Унаслідок російської агресії загинула 551 дитина, ‒ Офіс генпрокурора

4 червня внаслідок обстрілу м. Дніпро травмовано двох хлопчиків ‒ одномісячне немовля та 17-й юнак.

Станом на 4 червня внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинула 551 дитина, повідомили в Офісі генпрокурора.

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