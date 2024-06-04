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Комісія ООН закликає постраждалих від тортур та сексуального насильства з боку РФ надати інформацію

Комісія очікує на звернення безпосередньо від постраждалих, їхніх родичів і свідків.

Комісія ООН закликає постраждалих від тортур та сексуального насильства з боку РФ надати інформацію
Фото: npu.gov.ua

Комісія ООН з розслідування ситуації в Україні закликає тих, хто вижив, їхніх родичів, групи та організації надати інформацію та документацію про порушення прав людини внаслідок вторгнення Росії.

Зокрема, Комісія очікує на звернення безпосередньо від постраждалих, їхніх родичів і свідків щодо тортур, сексуального та гендерного насильство проти всіх осіб, незалежно від віку та статі.

У цьому контексті Комісія зацікавлена в отриманні більшої інформації щодо того, як були організовані місця ув’язнення, де тортури повторювалися, і які сили/служби застосовували катування або віддавали накази про це.

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Також комісія просить надати інформацію про вплив атак на енергетичну інфраструктуру, зокрема на охорону здоров’я та освіту, на цивільне населення, як безпосередній, так і довгостроковий.

“З метою збереження безпеки та конфіденційності наданої інформації рекомендується надсилати її за спеціальною електронною адресою, створеною Комісією для цієї мети: [email protected]”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Для консультацій потрібно звертатися до Комісії за адресою [email protected]. Заявки можна надсилати до 1 серпня 2024 року.

“Комісія приділяє надзвичайне значення захисту джерел інформації, зокрема дотримується конфіденційності та принципу “не нашкодь” (не ставити під загрозу життя, безпеку, свободу та добробут потерпілих, свідків та інших осіб, які співпрацюють). Особистісні дані осіб, які співпрацюють, можуть бути розкриті лише за наявності їхньої інформованої згоди, а використання наданої інформації відбувається відповідно до їхніх висловлених побажань”, ‒ підкреслюють у комісії.

Також зазначена, що не вся інформація, що надсилається до Комісії, обов'язково відображається у звітах.

  • У квітні ініціатива українських та міжнародних журналістів та юристів The Reckoning Project з документування воєнних злочинів і українець, який потерпів унаслідок тортур з боку росіян на окупованих територіях, подали кримінальний позов до Федерального Суду Аргентини. Аргентина після судів над хунтами (цей процес є другим найбільшим після Нюрнберзького процесу) має відповідний досвід. Зокрема, для розслідування катувань струмом.
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