З 5 червня у Києві та Київській області проходитимуть командно-штабні навчання

У Києві та Київській області проходитимуть командно-штабні навчання (ілюстративне фото)

У період з 5 по 13 червня в Києві та області пройдуть командно-штабні навчання з підрозділами угруповання сил і засобів оборони Києва.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

“У ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів”, - зазначили в Генштабі.

Уточнюється, що метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих ДРГ.

В ході навчань будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки.

“Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни і заборону на фото, відеозйомки пересування наших військ”, - закликали громадян в Генштабі.