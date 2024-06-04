З 5 червня у Києві та Київській області проходитимуть командно-штабні навчання

У період з 5 по 13 червня в Києві та області пройдуть командно-штабні навчання з підрозділами угруповання сил і засобів оборони Києва.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
“У ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів”, - зазначили в Генштабі.
Уточнюється, що метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих ДРГ.
В ході навчань будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки.
“Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни і заборону на фото, відеозйомки пересування наших військ”, - закликали громадян в Генштабі.