Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбили на Покровському напрямку вже 16 штурмів, ще 17 боїв тривають

Станом на 17.00 4 червня загальна кількість бойових зіткнень із початку доби зросла до 64.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, з території РФ ворог продовжує бити артилерією по прикордонню Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, із Нових Юрковичів (РФ) завдали артилерійського удару по Хрінівці, з Нової Погощі (РФ) - по Старій Гуті, зі Зернового (РФ) - по Хліборобу, з Гуровки - (РФ) по Михальчиній Слободі.

Щодо Харківщини, з боку Шебекіно (РФ) по Вовчанську російські військові завдали три авіаційні удари із застосуванням семи КАБів; Окіл і Ветеринарне ворог атакував вертольотами МІ-8 з використанням по 10 некерованих авіаракет на кожен населений пункт. Загалом, на цьому напрямку від початку доби відбулося три боєзіткнення без успіху для противника.

На Куп’янському напрямку російські окупанти дещо активізувалися та застосовують авіацію. Вісім штурмових дій ворога наші захисники відбили. Ще триває три боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Сили оборони дають гідну відсіч противнику.

На Краматорському триває бій в районі Андріївки. Водночас ворожого ракетного удару зазнало місто Слов’янськ. Також від ударів російської авіації постраждали Дружба (противник застосував 16 некерованих авіаційних ракет) та Північне (10 НАРів).

На Покровському від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 16 штурмових дій окупантів. Ще 17 боїв тривають. Противник атакує за підтримки авіації. По Архангельському завдано удару трьома КАБами, Новоселівку Першу агресор атакував 10 НАРами.

На Курахівському загальна кількість атак зросла до чотирьох. Українські захисники успішно відбили дві штурмові дії російських загарбників. Ще дві тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки. По Водяному противник завдав удару двома КАБами та 20 НАРами.

Ворог продовжує атакувати за підтримки авіації на Времівському напрямку. На даний час там три атаки ворога успішно відбили, ще дві - тривають в районі Урожайного.