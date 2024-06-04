Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбили на Покровському напрямку вже 16 штурмів, ще 17 боїв тривають

На Курахівському загальна кількість атак зросла до чотирьох. 

Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбили на Покровському напрямку вже 16 штурмів, ще 17 боїв тривають
108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Станом на 17.00 4 червня загальна кількість бойових зіткнень із початку доби зросла до 64.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, з території РФ ворог продовжує бити артилерією по прикордонню Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, із Нових Юрковичів (РФ) завдали артилерійського удару по Хрінівці, з Нової Погощі (РФ) - по Старій Гуті, зі Зернового (РФ) - по Хліборобу, з Гуровки - (РФ) по Михальчиній Слободі. 

Щодо Харківщини, з боку Шебекіно (РФ) по Вовчанську російські військові завдали три авіаційні удари із застосуванням семи КАБів; Окіл і Ветеринарне ворог атакував вертольотами МІ-8 з використанням по 10 некерованих авіаракет на кожен населений пункт. Загалом, на цьому напрямку від початку доби відбулося три боєзіткнення без успіху для противника.

На Куп’янському напрямку російські окупанти дещо активізувалися та застосовують авіацію. Вісім штурмових дій ворога наші захисники відбили. Ще триває три боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Сили оборони дають гідну відсіч противнику. 

На Краматорському триває бій в районі Андріївки. Водночас ворожого ракетного удару зазнало місто Слов’янськ. Також від ударів російської авіації постраждали Дружба (противник застосував 16 некерованих авіаційних ракет) та Північне (10 НАРів).

На Покровському від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 16 штурмових дій окупантів. Ще 17 боїв тривають. Противник атакує за підтримки авіації. По Архангельському завдано удару трьома КАБами, Новоселівку Першу агресор атакував 10 НАРами.

На Курахівському загальна кількість атак зросла до чотирьох. Українські захисники успішно відбили дві штурмові дії російських загарбників. Ще дві тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки. По Водяному противник завдав удару двома КАБами та 20 НАРами. 

Ворог продовжує атакувати за підтримки авіації на Времівському напрямку. На даний час там три атаки ворога успішно відбили, ще дві - тривають в районі Урожайного. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies