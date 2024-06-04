Сімох українських перевізників відключили від системи "Шлях"

Семеро українських перевізників відключили від системи "Шлях" на три місяці через системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.
Про це інформує ДСБТ-Укртрасбезпека.
Як йдеться у повідомленні, комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи «Шлях» таких перевізників:
- ФОП Ключенко Геннадій Вікторович
- ФОП Лелюк Тарас Олександрович
- ФОП Полежаєв Віталій Валерійович
- ФОП Яровий Дмитро Юрійович
- ФОП Цірик Володимир Іванович
- ФОП Бокоч Юрій Юрійович
- ТОВ «ФАНКИ ЛАЙН»
"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – наголосили в установі.
Також додали, що на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.
- У травні спеціальна комісія відключила на три місяці від системи "Шлях" ще 12 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.
- Перед тим на початку квітня від системи "Шлях" за аналогічні порушення відключили 24 перевізників, а в березні - 37.