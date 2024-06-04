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Сімох українських перевізників відключили від системи "Шлях"

Перевізників відключили через причетність до переправки військовозобов'язаних за кордон.

Сімох українських перевізників відключили від системи "Шлях"
Перевірка документів на кордоні. Фото ілюстративне
Фото: Главком

Семеро українських перевізників відключили від системи "Шлях" на три місяці через  системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це інформує ДСБТ-Укртрасбезпека.

Як йдеться у повідомленні, комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи «Шлях» таких перевізників:

  • ФОП Ключенко Геннадій Вікторович
  • ФОП Лелюк Тарас Олександрович
  • ФОП Полежаєв Віталій Валерійович
  • ФОП Яровий Дмитро Юрійович
  • ФОП Цірик Володимир Іванович
  • ФОП Бокоч Юрій Юрійович
  • ТОВ «ФАНКИ ЛАЙН»

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – наголосили в установі. 

Також додали, що на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

  • У травні спеціальна комісія відключила на три місяці від системи "Шлях" ще 12 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.
  • Перед тим на початку квітня від системи "Шлях" за аналогічні порушення відключили 24 перевізників, а в березні - 37.
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