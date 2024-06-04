Сімох українських перевізників відключили від системи "Шлях"

Перевізників відключили через причетність до переправки військовозобов'язаних за кордон.

Семеро українських перевізників відключили від системи "Шлях" на три місяці через системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це інформує ДСБТ-Укртрасбезпека.

Як йдеться у повідомленні, комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від Системи «Шлях» таких перевізників:

ФОП Ключенко Геннадій Вікторович

ФОП Лелюк Тарас Олександрович

ФОП Полежаєв Віталій Валерійович

ФОП Яровий Дмитро Юрійович

ФОП Цірик Володимир Іванович

ФОП Бокоч Юрій Юрійович

ТОВ «ФАНКИ ЛАЙН»

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – наголосили в установі.

Також додали, що на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.