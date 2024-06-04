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Довідка про здобувача освіти тепер доступна для формування в ЄДЕБО

Для отримання довідки студентам денної або дуальної форми навчання необхідно звернутися до свого закладу освіти.

Довідка про здобувача освіти тепер доступна для формування в ЄДЕБО
Фото: huffingtonpost.com

Довідка про здобувача освіти тепер доступна для формування в ЄДЕБО (єдина державна електронна база з питань освіти), повідомляє Міністерство освіти та науки України. 

Заклади освіти тепер мають можливість формувати довідки про здобувача освіти за даними ЄДЕБО відповідно до форми, визначеної додатком 9 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Ця можливість реалізована ДП «Інфоресурс» за участі МОН.

Для отримання довідки студентам денної або дуальної форми навчання необхідно звернутися до свого закладу освіти.

Перевірити достовірність довідки можна на сайті ЄДЕБО info.edbo.gov.ua, вказавши її номер та РНОКПП здобувача освіти, або скориставшись QR-кодом, вказаним на виданій довідці.

Міносвіти наголошує, що у формі довідки зазначено, чи поточне здобуття освіти не порушує послідовності, визначеної ч. 2 ст. 10 Закону України «Про освіту». Докладний алгоритм визначення такої послідовності був розісланий у всі заклади професійної, вищої, фахової передвищої освіти.

  • Нещодавно Міносвіти закликало виші та коледжі до низки важливих змін. Зокрема, йдеться про навчання з серпня і по суботах.
  • Також МОН затвердило скорочені освітні програми для тих учнів, які пропустили навчання. З огляду на потреби та інтереси учнів учителі можуть адаптувати програми.
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