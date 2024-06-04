Підліткові аборти зменшилися у Фінляндії на 66% – що там спрацювало. Звіт

Фінський інститут здоров'я та добробуту (THL) пояснює таке скорочення запровадженням двох підходів.
Про це повідомляє Reuters.
Перший – пропозиція безкоштовної контрацепції для підлітків. Другий – обов'язкове статеве виховання у школах.
Справа в тому, що кількість переривань вагітності серед жінок до 20 років росли в країні в 1990х. Тому Фінляндії довелося реагувати.
На початку 2000-х років таблетки «зранку після ночі» стали доступними без рецепту для дівчат з 15 років, а статеве виховання стало обов’язковим у всіх школах.
Професор THL Міка Гісслер припускає, що сексуальна освіта відіграла тут величезну роль, як і підвищення доступу до контрацепції для молоді.
Кількість абортів впала на 66%, до 722 випадків у 2023-му з 2144 у 2000-му серед всіх підлітків фінських молодших 19 років.
З другої половини 2010-х років на зниження кількості абортів серед молоді також вплинуло запровадження безкоштовної контрацепції в багатьох соціальних регіонах.
За останні два десятиліття кількість абортів серед фінських жінок різного віку падала менше порівняно з підлітками.
У 2022 році Фінляндія також ухвалила закон про лібералізацію абортів. І з вересня 2023 року припинила вимагати від жінок вказувати причину для аборту, зробивши його доступним за бажанням вагітної протягом перших 12 тижнів вагітності.
- Аналіз даних показав, що в Україні найчастіше аборти проводять українкам від 20 до 34 років. 1% від загальної кількості складають переривання вагітності у дівчат до 17 років. У 2023 році неповнолітні дівчата зробили 464 аборти, з них 29 переривань вагітності припадає на дітей до 14 років.
- Із чим зіштовхуються жінки, яким потрібно перервати вагітність в Україні, які наслідки це може мати для здоров’я і як у цьому делікатному питанні порушують етику самі лікарі.
- Директорка перинатального центру заявила, що зараз кожна п’ята-шоста пара в Україні – безплідна