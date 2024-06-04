Підліткові аборти зменшилися у Фінляндії на 66% – що там спрацювало. Звіт

Підліткові аборти зменшилися у Фінляндії на 66% – з 2000 по 2023 роки.

Фінський інститут здоров'я та добробуту (THL) пояснює таке скорочення запровадженням двох підходів.

Про це повідомляє Reuters.

Перший – пропозиція безкоштовної контрацепції для підлітків. Другий – обов'язкове статеве виховання у школах.

Справа в тому, що кількість переривань вагітності серед жінок до 20 років росли в країні в 1990х. Тому Фінляндії довелося реагувати.

На початку 2000-х років таблетки «зранку після ночі» стали доступними без рецепту для дівчат з 15 років, а статеве виховання стало обов’язковим у всіх школах.

Професор THL Міка Гісслер припускає, що сексуальна освіта відіграла тут величезну роль, як і підвищення доступу до контрацепції для молоді.

Кількість абортів впала на 66%, до 722 випадків у 2023-му з 2144 у 2000-му серед всіх підлітків фінських молодших 19 років.

З другої половини 2010-х років на зниження кількості абортів серед молоді також вплинуло запровадження безкоштовної контрацепції в багатьох соціальних регіонах.

За останні два десятиліття кількість абортів серед фінських жінок різного віку падала менше порівняно з підлітками.

У 2022 році Фінляндія також ухвалила закон про лібералізацію абортів. І з вересня 2023 року припинила вимагати від жінок вказувати причину для аборту, зробивши його доступним за бажанням вагітної протягом перших 12 тижнів вагітності.