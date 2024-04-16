Кожна п’ята-шоста пара в Україні – безплідна: директорка перинатального центру

Про це розповіла «Твоє місто» директорка Львівського обласного клінічного перинатального центру Марія Малачинська.
«Якщо ще 10 років тому в Україні безплідною була кожна шоста-сьома пара, то тепер – кожна п’ята-шоста», – сказала директорка.
За її словами, ситуацію також суттєво погіршують супутні патології в жінок або чоловіків (інфекційний фактор, аномалії розвитку матки, пухлини тощо).
Також лікарка розповіла, що завдяки підписаному пакет договору з НСЗУ вони можуть безкоштовно лікувати кожну безплідну пару у віці 19–40 років. Це стосується як чоловічого, так і жіночого генезу: спадкового, імунологічного, трубного, гормонального, ендокринного, тобто всіх проблем, які можуть не призводити до вагітності.
За три місяці цього року програму лікування безпліддя тут вже розпочали понад 30 пацієнтів.
Загалом, за даними Національної служби здоров’я, в Україні є 15 медзакладів з договорами з державою на лікування безпліддя. Їх можна побачити на дашборді НСЗУ:
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Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука
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Львівський обласний клінічний перинатальний центр
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Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги, Львів
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Медичний центр лікування безпліддя, Чернівці
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ЕкоДніпро, Дніпро
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Скай-віннер, Дніпро
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Дамія, Івано-Франківськ
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Мірум, Київ
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Гармонія краси, Київ
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Родинне джерело, Київ
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Добробут-поліклініка, Київ
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Надія, Київ
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Надія Одеса
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Неомед 2007 (Мати та дитина), Київ, Житомир, Львів
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Клініка професора Стефана Хміля, Львів, Тернопіль