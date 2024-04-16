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Кожна п’ята-шоста пара в Україні – безплідна: директорка перинатального центру

Ще 10 років тому безплідною була кожна шоста-сьома пара.

Кожна п’ята-шоста пара в Україні – безплідна: директорка перинатального центру
Фото: Anastasiia Chepinska/Unsplash

Про це розповіла «Твоє місто» директорка Львівського обласного клінічного перинатального центру Марія Малачинська.

«Якщо ще 10 років тому в Україні безплідною була кожна шоста-сьома пара, то тепер – кожна п’ята-шоста», – сказала директорка. 

За її словами, ситуацію також суттєво погіршують супутні патології в жінок або чоловіків (інфекційний фактор, аномалії розвитку матки, пухлини тощо).

Також лікарка розповіла, що завдяки підписаному пакет договору з НСЗУ вони можуть безкоштовно лікувати кожну безплідну пару у віці 19–40 років. Це стосується як чоловічого, так і жіночого генезу: спадкового, імунологічного, трубного, гормонального, ендокринного, тобто всіх проблем, які можуть не призводити до вагітності. 

За три місяці цього року програму лікування безпліддя тут вже розпочали понад 30 пацієнтів. 

Загалом, за даними Національної служби здоров’я, в Україні є 15 медзакладів з договорами з державою на лікування безпліддя. Їх можна побачити на дашборді НСЗУ:

  1. Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука

  2.  Львівський обласний клінічний перинатальний центр

  3. Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги, Львів

  4. Медичний центр лікування безпліддя, Чернівці

  5. ЕкоДніпро, Дніпро

  6. Скай-віннер, Дніпро

  7. Дамія, Івано-Франківськ

  8. Мірум, Київ

  9. Гармонія краси, Київ

  10. Родинне джерело, Київ

  11. Добробут-поліклініка, Київ

  12. Надія, Київ

  13. Надія Одеса

  14. Неомед 2007 (Мати та дитина), Київ, Житомир, Львів

  15. Клініка професора Стефана Хміля, Львів, Тернопіль

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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