Кожна п’ята-шоста пара в Україні – безплідна: директорка перинатального центру

Ще 10 років тому безплідною була кожна шоста-сьома пара.

Про це розповіла «Твоє місто» директорка Львівського обласного клінічного перинатального центру Марія Малачинська.

«Якщо ще 10 років тому в Україні безплідною була кожна шоста-сьома пара, то тепер – кожна п’ята-шоста», – сказала директорка.

За її словами, ситуацію також суттєво погіршують супутні патології в жінок або чоловіків (інфекційний фактор, аномалії розвитку матки, пухлини тощо).

Також лікарка розповіла, що завдяки підписаному пакет договору з НСЗУ вони можуть безкоштовно лікувати кожну безплідну пару у віці 19–40 років. Це стосується як чоловічого, так і жіночого генезу: спадкового, імунологічного, трубного, гормонального, ендокринного, тобто всіх проблем, які можуть не призводити до вагітності.

За три місяці цього року програму лікування безпліддя тут вже розпочали понад 30 пацієнтів.

Загалом, за даними Національної служби здоров’я, в Україні є 15 медзакладів з договорами з державою на лікування безпліддя. Їх можна побачити на дашборді НСЗУ: