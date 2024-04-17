4-річку дівчинку з Північної Ірландії привезли рятувати львівським нейрохірургам

Львівські дитячі нейрохірурги видалили частину півкулі мозку 4-річній пацієнтці з Північної Ірландії, яка приїхала з батьками за порятунком саме до них.

Рейчел з Ірландії спеціально приїхала за порятунком до львівських нейрохірургів

Про це повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

4-річна Рейчел Гріббен живе в містечку в Північній Ірландії. Коли дівчинці було півтора роки, батьки помітили, що вона відстає в розвитку. З’явилися незначні посмикування тіла.

Ще кілька місяців - і дівчинка перенесла перший важкий судомний напад.

Медики діагностували епілепсію з епілептичними спазмами. Це такий вид судом, за яких по всьому головному мозку виникають розряди.

Також лікарі виявили фокально-кортикальну дисплазію, тобто погано розвинені звивини мозку, які й провокували судоми.

З кожним місяцем напади посилювалися та частішали. Протисудомна терапія зменшила їхню кількість, але вони все ще регулярно траплялися і стримували розвиток дівчинки.

Шукаючи порятунку, батьки Рейчел натрапили на американського нейрохірурга Люка Томича. За його словами, операцією дівчинку можна позбавити 80-90% нападів. І порадив ірландській родині звернутися за допомогою до команди савме українських спеціалістів, яку очолює нейрохірург Дитячої Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова Михайло Ловга.

Фото: Перше медичне обєднання Львова Михайло Ловга з пацієнткою Рейчел з Північної Ірландії

Тож батьки наважилися приїхати до України. Родина з Британських островів здолала 3000 км.

У цій лікарні лікують дітей з різних куточків України. Рейчел стала першою пацієнткою з-за кордону.

Мама Рейчел Кетрін розповіла, що перший сигнал повітряної тривоги їх добряче злякав: “Коли ми сиділи в укритті лікарні з іншими мамами, дітьми, моє серце розбилось”.

Львівські нейрохірурги почали підготовку до втручання. Під час повного обстеження невролог-епілептолог Марія Павлюк із колегами виявили потрібну зону, яка співпадала із зоною патології кори головного мозку.

Медикам надважливо було обрати найбезпечніший варіант доступу до ураженої ділянки мозку.

"Ми вибрали комбінований доступ. Поетапно відкрили порожнину черепа, знайшли змінену зону, відділили її і поетапно від’єднали. А потім видалили повністю. Вкрай важливо було бути максимально далеко від ділянки, яка відповідає за рухи кінцівками. А фокальна кортикальна дисплазія, тобто ця змінена частина мозку, була дуже близько до тієї зони. Саме тому ми працювали спільно з нейрофізіологами, використовуючи надсучасні технології - інтеропераційний моніторинг та «навігаційну систему», які допомагають уникнути пошкоджень здорових ділянок мозку”, - розповідає Михайло Ловга.

7 годин лікарі не відходили від операційного столу. Втручання минуло успішно.

Фото: Перше медичне обєднання Львова Рейчел після операції на мозку, в дівчинки припинились судоми, оперували нейрохірурги Львова

Судоми тепер повністю відсутні і більше не затримуватимуть розвиток дитини. Рейчел вже повернулася додому - до Північної Ірландії.

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