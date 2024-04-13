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​Погодили українських представників до команди, яка створюватиме Центр Україна-НАТО (JATEC)

15 - 19 квітня 2024 року вони спільно із представниками НАТО  напрацюють остаточну модель та структуру Центру.

​Погодили українських представників до команди, яка створюватиме Центр Україна-НАТО (JATEC)
Прапори НАТО і України
Фото: facebook/Єгор Чернєв

Представники Міноборони, ЗС України, інших Сил оборони у взаємодії з офісом Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної погодили склад групи з реалізації проєкту зі створення JATEC і готують дорожню карту його запуску.

Про це повідомили у Міноборони. 

За словами заступника міністра оборони України Станіслава Гайдера, проєкт JATEC є надзвичайно важливим елементом інтеграції України в НАТО. Він дозволить уніфікувати підходи, зокрема, в аналітичній діяльності.

15-19 квітня у Польщі проведуть чергове засідання JATEC. За його підсумками очікується напрацювання спільно з партнерами з НАТО остаточної моделі та структури Центру, його завдань та юридичної форми.

  • Рішення про створення у польському Бидгощі тренувального центру, в якому тренуватимуться та підвищуватимуть кваліфікацію українські військові, прийняли у Брюсселі міністри оборони країн НАТО 15 лютого 2024. Центр дозволить залучати військовослужбовців з країн Альянсу для обміну досвідом з уроків, які українські захисники винесли в ході російської війни. 
  • Завданнями центру будуть спільний аналіз та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки,  удосконалення системи підготовки та військової освіти, сприяння підвищенню взаємосумісності, розвиток спроможностей Сил оборони України.
  • Робота Центру спрямована на досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО. 
  • Вперше представники Сил оборони України та НАТО зустрілися у березні у Польщі.
  • Серед короткострокових планів роботи JATEC розглядається створення спільних з НАТО дорожніх карт до Вашингтонського саміту (липень 2024 року) та організація заходів для запуску практичної діяльності Центру.   
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