​Погодили українських представників до команди, яка створюватиме Центр Україна-НАТО (JATEC)

Представники Міноборони, ЗС України, інших Сил оборони у взаємодії з офісом Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної погодили склад групи з реалізації проєкту зі створення JATEC і готують дорожню карту його запуску.
Про це повідомили у Міноборони.
За словами заступника міністра оборони України Станіслава Гайдера, проєкт JATEC є надзвичайно важливим елементом інтеграції України в НАТО. Він дозволить уніфікувати підходи, зокрема, в аналітичній діяльності.
15-19 квітня у Польщі проведуть чергове засідання JATEC. За його підсумками очікується напрацювання спільно з партнерами з НАТО остаточної моделі та структури Центру, його завдань та юридичної форми.
- Рішення про створення у польському Бидгощі тренувального центру, в якому тренуватимуться та підвищуватимуть кваліфікацію українські військові, прийняли у Брюсселі міністри оборони країн НАТО 15 лютого 2024. Центр дозволить залучати військовослужбовців з країн Альянсу для обміну досвідом з уроків, які українські захисники винесли в ході російської війни.
- Завданнями центру будуть спільний аналіз та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки, удосконалення системи підготовки та військової освіти, сприяння підвищенню взаємосумісності, розвиток спроможностей Сил оборони України.
- Робота Центру спрямована на досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО.
- Вперше представники Сил оборони України та НАТО зустрілися у березні у Польщі.
- Серед короткострокових планів роботи JATEC розглядається створення спільних з НАТО дорожніх карт до Вашингтонського саміту (липень 2024 року) та організація заходів для запуску практичної діяльності Центру.