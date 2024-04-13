​Погодили українських представників до команди, яка створюватиме Центр Україна-НАТО (JATEC)

15 - 19 квітня 2024 року вони спільно із представниками НАТО напрацюють остаточну модель та структуру Центру.

Представники Міноборони, ЗС України, інших Сил оборони у взаємодії з офісом Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної погодили склад групи з реалізації проєкту зі створення JATEC і готують дорожню карту його запуску.

Про це повідомили у Міноборони.

За словами заступника міністра оборони України Станіслава Гайдера, проєкт JATEC є надзвичайно важливим елементом інтеграції України в НАТО. Він дозволить уніфікувати підходи, зокрема, в аналітичній діяльності.

15-19 квітня у Польщі проведуть чергове засідання JATEC. За його підсумками очікується напрацювання спільно з партнерами з НАТО остаточної моделі та структури Центру, його завдань та юридичної форми.