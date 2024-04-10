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Вінницькі школярі уже відшили понад 600 подушок та валиків для поранених військових на уроках трудового навчання

Вінницькі школярі ліцею №19 зорганізувалися і за два місяці вже відшили понад 600 подушок та валиків для поранених військовослужбовців.

Вінницькі школярі уже відшили понад 600 подушок та валиків для поранених військових на уроках трудового навчання
Школярі шиють подушки для поранених військових
Фото: Суспільне Вінниця

Про це йдеться в сюжеті Суспільне.Вінниця.

Шиють подушки у формі кісточки для кінцівок та валики-бублики. 

Валики для шиї використовують в реанімаціях, аби людині з ампутованими кінцівками було зручніше лежати під час лікування. Понад 300 виробів вже надіслали на Харків, Дніпро та Запоріжжя.

Школярі шиють пораненим бійцям подушки в госпіталі і не тільки, Вінниця
Фото: Суспільне.Вінниця
Школярі шиють пораненим бійцям подушки в госпіталі і не тільки, Вінниця

Учні шиють вироби на уроках трудового навчання та у позакласний час. Наприклад, шестикласниця Анастасія відшила власноруч вже 40 виробів. «Окрім школи, я ще шию вдома», — розповідає. 

Валики та подушки виконані із велюрової та плюшевої тканин, а наповнювачем є поролон. Тканини отримують від місцевих швейних фабрик, сказав учитель Віктор Могуч.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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