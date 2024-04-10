Вінницькі школярі уже відшили понад 600 подушок та валиків для поранених військових на уроках трудового навчання

Про це йдеться в сюжеті Суспільне.Вінниця.
Шиють подушки у формі кісточки для кінцівок та валики-бублики.
Валики для шиї використовують в реанімаціях, аби людині з ампутованими кінцівками було зручніше лежати під час лікування. Понад 300 виробів вже надіслали на Харків, Дніпро та Запоріжжя.
Учні шиють вироби на уроках трудового навчання та у позакласний час. Наприклад, шестикласниця Анастасія відшила власноруч вже 40 виробів. «Окрім школи, я ще шию вдома», — розповідає.
Валики та подушки виконані із велюрової та плюшевої тканин, а наповнювачем є поролон. Тканини отримують від місцевих швейних фабрик, сказав учитель Віктор Могуч.
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