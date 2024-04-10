Вінницькі школярі уже відшили понад 600 подушок та валиків для поранених військових на уроках трудового навчання

Вінницькі школярі ліцею №19 зорганізувалися і за два місяці вже відшили понад 600 подушок та валиків для поранених військовослужбовців.

Про це йдеться в сюжеті Суспільне.Вінниця.

Шиють подушки у формі кісточки для кінцівок та валики-бублики.

Валики для шиї використовують в реанімаціях, аби людині з ампутованими кінцівками було зручніше лежати під час лікування. Понад 300 виробів вже надіслали на Харків, Дніпро та Запоріжжя.

Фото: Суспільне.Вінниця Школярі шиють пораненим бійцям подушки в госпіталі і не тільки, Вінниця

Учні шиють вироби на уроках трудового навчання та у позакласний час. Наприклад, шестикласниця Анастасія відшила власноруч вже 40 виробів. «Окрім школи, я ще шию вдома», — розповідає.

Валики та подушки виконані із велюрової та плюшевої тканин, а наповнювачем є поролон. Тканини отримують від місцевих швейних фабрик, сказав учитель Віктор Могуч.