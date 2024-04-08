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В Україні до 98% всіх іксодових кліщів інфіковані: пояснює лікар-інфекціоніст

Майже 95-98% всіх іксодових кліщів (кровососів) в Україні інфіковані тією чи іншою бактерією. 

В Україні до 98% всіх іксодових кліщів інфіковані: пояснює лікар-інфекціоніст
Іксодовий кліщ
Фото: golos.com.ua

Про це в ефірі Громадського радіо розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров. Тоді як у країнах Балтії, Австрії, Польщі, деяких країнах східної та північної Європи інфікованість кліщів там у межах 68-70%, додає лікар.

За даними МОЗ, в Україні уже почастішали випадки укусів кліщів. Їхній пік припаде на травень-червень, і вересень-жовтень. 

Іксодові кліщі переносять найбільше збудників захворювань, які при укусі можуть передавати своїй “жертві”. Йдеться про понад 150 хвороб. Наприклад, кліщовий бореліоз (хвороба Лайма), кліщовий вірусний енцефаліт, марсельська гарячка, туляремія тощо. 

Іксодові кліщі переносять найбільшу кількість збудників. Нападає на людей і тварин самка кліща, не самець. Самець споживає нектар фруктів і квіток.

Небезпека кліщів у тому, що вони можуть переносити збудників небезпечних захворювань, а під час укусу – передавати їх своїй «жертві». Йдеться про понад 150 хвороб.

Щороку з укусами кліщів до медзакладів звертаються в середньому близько 20 000 людей.

  • Лікарі пояснили, де шукати кліщів і що робити, коли ви знайшли його на своєму тілі.
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