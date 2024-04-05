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Аптеки не виявляють зацікавленості в проведенні вакцинації, – Кузін

Головний санлікар наголосив, що вакцинація в аптеках "справді є світовою практикою і світовим досвідом".

Аптеки не виявляють зацікавленості в проведенні вакцинації, – Кузін
головний санітарний лікар Ігор Кузін
Фото: РБК Україна

Аптеки поки що не виявили зацікавленості в ініціативі Міністерства охорони здоров'я проводити в них вакцинацію.

Про це в ефірі телемарафону повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні, поки що в нас немає активних запитів від (аптечного, – ред.) бізнесу... Ми вже почали проводити інтенсивну роботу, тому сподіваємося, що впродовж літа все ж таки певна частина бізнес-структур аптек подаватимуться на спрощену ліцензію та будуть учасниками вакцинальної кампанії проти грипу в межах епідемічного сезону 2024-2025", – сказав Кузін.

Він також зазначив, що вакцинація в аптеках є "частиною загальної ініціативи так званої демедикалізації вакцинації".

"На жаль, у пострадянських країнах дуже часто законодавство було прописано так, що лікар є обов'язковим учасником процесу вакцинації. У світі це зовсім не так, тому вакцинація в аптеках справді є світовою практикою і світовим досвідом", – сказав головний санлікар.

При цьому Кузін нагадав, що для проведення вакцинації аптека має отримати відповідну ліцензію на медпрактику.

  • 6 березня Кабмін ухвалив постанову, яка відкриває доступ для вакцинації від сезонного грипу в аптеках. Це рішення набирає чинності через три місяці після його опублікування. Таким чином аптеки зможуть вакцинувати проти сезонного грипу наступного епідсезону 2024/25 років.
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