Інновації в охороні здоров'я: "Мій Лікар" впроваджує нові підходи

Під новим керівництвом мережа медичних закладів «Мій Лікар» відкриває нову сторінку у розвитку з впровадженням інноваційних підходів та планами розширення. Компанію очолила фінансова експертка та висококваліфікована топменеджерка Інна Макарова. Чому це стане важливою перемогою для пацієнтів та медичної галузі?

Медичний центр «Мій лікар», що входить до активів EFI group, оголосив про новий етап у розвитку. Голова Наглядової ради EFI group Ігор Ліскі представив медичному персоналу нову команду топменеджерів, що покликана здійснити якісні зміни в роботі мережі медичних закладів.

Нова команда уже приступила до роботи над удосконаленням сервісу та розширенням послуг для клієнтів, впроваджуючи нові технології та підходи до медичного обслуговування. Особлива увага приділяється підвищенню кваліфікації медичного персоналу та покращенню умов роботи.

У новому складі керівництва з'явилися: Інна Макарова – генеральний директор, Максим Литвиненко – медичний директор, Костянтин Тонкопряд – керівник маркетингу та комунікацій, Данило Гавриленко – керівник напрямку стратегічного партнерства.

«Наша мета – забезпечити ще вищий рівень медичних послуг для наших пацієнтів, створюючи одночасно ще кращі умови для роботи нашого персоналу. Ми віримо, що спільними зусиллями зможемо змінити на краще обличчя української медицини та стати прикладом якості та професіоналізму для інших закладів. Нове керівництво приносить з собою не лише зміни, але й можливості для розвитку кожного з нас», – відзначила CEO «Мій лікар» Інна Макарова.

Команда "Мій Лікар" також працює над новою системою співпраці з B2B-партнерами та планує впровадити нові програми та послуги співпраці, спрямовані на гарантування партнерам відмінного сервісу та індивідуального підходу.

Під час урочистої презентації нової команди топменеджменту "Мій Лікар" перед учасниками заходу виступила народний депутат України Оксана Дмитрієва, яка підкреслила важливу роль лікарів первинної ланки та сімейних лікарів у медичній реформі та висловила підтримку медикам, які працюють в рамках Програми медичних гарантій.

Нове керівництво та команда "Мій Лікар" визначили свої головні пріоритети: надавати доступ до вищого стандарту медичної допомоги та продовжувати розвивати мережу клінік "Мій Лікар" для всіх, хто потребує кваліфікованої медичної допомоги.

ДОВІДКА

"Мій Лікар" − мережа приватних клінік, яка надає безплатну первинну медичну допомогу, співпрацюючи з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Мережа клінік "Мій лікар" налічує: 21 відділення, майже сто тисяч задекларованих пацієнтів. Філії медичного центру представлені в Києві, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах.