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На Одещині спостерігається зростання захворюваності на скарлатину, відомо про 1 летальний випадок від ускладнень

У поточному році на Одещині зареєстровано 61 випадок скарлатини серед дітей.

На Одещині спостерігається зростання захворюваності на скарлатину, відомо про 1 летальний випадок від ускладнень
Ілюстративне фото
Фото: kingwooder.com

В області спостерігається зростання захворюваності на скарлатину, яке пов’язане з черговим циклічним підйомом, повідомляє Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб. 

Останній циклічний підйом реєструвався у 2014 році, коли захворіло 355 осіб. 

Скарлатина – це гостре антропонозне інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій, яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом.

У 2023 році було зареєстровано 182 випадки захворювання на скарлатину,що у 2,6 разів більше, ніж у 2022 році. Переважно хворіли діти до 17 років (97%) і найбільш уразливою серед них, як і в минулі роки, була вікова група - 5-9 років (56%). Випадки скарлатини реєструвались практично на всіх адміністративних територіях. 

У поточному році зареєстровано 61 випадок скарлатини серед дітей , у тому числі 1 летальний від ускладнень.

 

Специфічне лікування скарлатини відсутнє. Діагноз ґрунтується на епідеміологічних даних, характерній клінічній картині та лабораторних дослідженнях.

Профілактика захворювання полягає у ранньому виявленні та ізоляції джерела інфекції. Хворим на скарлатину слід перебувати в ізоляції до 24 годин після отримання першої дози антибіотика. Якщо антибіотик не призначали, ізоляція має тривати протягом 21 дня.

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