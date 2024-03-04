Що робити коли вас покусала чи подряпала тварина, − інструкція від МОЗ

Навіть потрапляння слини тварини на пошкоджені шкірні покриви може бути показанням до початку лікування.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, як врятуватися від вірусної смертельної інфекції сказу.

МОЗ зазначає, що запобігти хворобі можна, якщо своєчасно провести вакцинацію.

Якщо вас вкусила, подряпала чи ослинила тварина (дика, безпритульна, домашня тварина незалежно від даних про її вакцинацію) потрібно негайно обробити місце укусу чи подряпин. Ретельно, щонайменше 10 хвилин, промивайте місце ураження водою з милом, а потім накладіть стерильну пов’язку.

Далі потрібно звернутися негайно зверніться до лікаря-травматолога або лікаря-хірурга медичного закладу, який надає антирабічну допомогу. Такі заклади визначені у кожній області, меддопомога є безоплатна, її отримати може кожен.

“Щоб дізнатись, де у вашій області чи місці перебування працюють центри антирабічної допомоги, можна скористатись таблицею (https://bit.ly/49Ay4dA) або звернутись до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19”, − зазначили у міністерстві.

У Центрі антирабічної допомоги спеціаліст, який проводитиме огляд пацієнта, обов’язково має з’ясувати:

у чому полягав контакт з твариною,

яка тварина та за яких обставин нанесла укуси,

в якій місцевості відбулася подія,

чи тварина мала ознаки нездужання,

чи тварина накинулась на людину сама чи це була спровокована атака,

чи є можливість спостерігати за твариною, якщо це домашня тварина.

Лікар має оглянути місце укусу – найнебезпечніші “рвані глибокі рани” – оцінити ситуацію, обсяг антирабічної допомоги. Далі він має призначити лише курс вакцинації проти сказу чи, за необхідності, поєднати вакцинацію з введенням антирабічного імуноглобуліну. Навіть потрапляння слини тварини на пошкоджені шкірні покриви може бути показанням до початку лікування. Антирабічні щеплення запобігають виникненню захворювання сказом у 96–99 % випадків.

“Щеплення після укусу, неважливо домашньою чи дикою твариною, потрібно починати негайно! Якщо вкусили в області обличчя, шиї, голови, верхніх кінцівок, є множинні або дуже глибокі укуси, ослинення слизових оболонок, крім вакцини вам може бути введений антирабічний імуноглобулін”, − йдеться у повідомленні.