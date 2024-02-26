У Тернополі вперше в Україні провели складну операцію з видалення пухлини у військовослужбовця

В Тернопільській обласній клінічній лікарні провели складну операцію з видалення пухлини. Для цього серце вийняли з грудної клітки пацієнта.
Про це повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.
Операцію проводили 45-річному військовослужбовцю, який отримав поранення на фронті і пережив високу ампутацію ноги. Лікарі діагностували у нього важку мітральну недостатність.
"До нас у відділення військовослужбовця направили на планову рутинну операцію. Під час діагностики ми бачили певну масу, яку ми сприйняли як тромботичну, у лівому передсерді. Коли ж почали операцію, виявили пухлину. Взяли гістологію і вирішили не продовжувати планову операцію, тому що до такого масштабного втручання потрібно було підготуватися", - розповів кардіохірург, завідувач відділення кардіохірургії та трансплантології Тернопільської обласної клінічної лікарні Володимир Мороз.
Операція відбувалася у два етапи. Лікарі вийняли серце з грудної клітки пацієнта, видалили частини пухлини та провели всі необхідні подальші дії.
Під час другого етапу лікар працювали із серцем, оскільки саркома вразила мітральний клапан серця і частину лівого передсердя. Тому ці частини лікарі видалили.
“Після цього ми відновили геометрію лівого передсердя теж за допомогою бичачого перикарду та встановили новий мітральний клапан", - розповів Мороз.
Післяопераційний період був складний, але зараз стан пацієнта задовільний. Його виписали з лікарні, він у Києві перебуває з сім'єю та проходить реабілітацію та спецлікування.
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