Україна на піку сезону респіраторних захворювань - МОЗ

Міністр охорони здоров'я зазначив, що у чотирьох регіонах вже перевищено епідеміологічний поріг.

Наступні 2-3 тижні в Україні фіксуватиметься пік кількості хворих на сезонні респіраторні інфекції - зокрема грип та Covid-19.

Як повідомляє Суспільне, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Очільник МОЗ додав, що ситуація нині нагадує доковідні часи, коли пік захворюваності припадав на середину листопада та середину лютого. У чотирьох регіонах вже перевищено епідеміологічний поріг.

Ляшко запевняє, що медичні заклади готові реагувати на спалах сезонних хвороб і забезпечені усіма ліками та засобами. Проте не варто нехтувати профілактикою, найефективнішим засобом якої є вакцинація. Міністр нагадав, що система охорони здоров'я нині орієнтована на надання допомоги пораненим внаслідок бойових дій, тому не варто її додатково навантажувати.