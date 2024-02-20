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Росіяни пошкодили 1,5 тисячі українських медзакладів - МОЗ

197 лікувальних установ не підлягають відновленню, 506 були повністю відбудовані.

Росіяни пошкодили 1,5 тисячі українських медзакладів - МОЗ
Знищена росіянами лікарня
Фото: medkontrol.pro

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило дані щодо кількості медичних закладів, які постраждали за час повномасштабної війни. 

За майже два роки росіяни пошкодили 1525 медичних установ. 197 з них зруйновано вщент без можливості відновлення. Натомість 506 об'єктів вдалося відбудувати повністю, ще 359 перебувають у процесі ремонту. Найбільше постраждала інфраструктура Харківщини, а найкраще ситуація з відновленням закладів на Миколаївщині. Достовірну інформацію щодо тимчасово окупованих територій отримати неможливо.

Не шкодували окупанти й автівок швидкої допомоги. 103 були пошкоджені, 258 знищені. А 125 карет "екстренки" росіяни банально вкрали. 

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