Росіяни пошкодили 1,5 тисячі українських медзакладів - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило дані щодо кількості медичних закладів, які постраждали за час повномасштабної війни.
За майже два роки росіяни пошкодили 1525 медичних установ. 197 з них зруйновано вщент без можливості відновлення. Натомість 506 об'єктів вдалося відбудувати повністю, ще 359 перебувають у процесі ремонту. Найбільше постраждала інфраструктура Харківщини, а найкраще ситуація з відновленням закладів на Миколаївщині. Достовірну інформацію щодо тимчасово окупованих територій отримати неможливо.
Не шкодували окупанти й автівок швидкої допомоги. 103 були пошкоджені, 258 знищені. А 125 карет "екстренки" росіяни банально вкрали.