Росіяни пошкодили 1,5 тисячі українських медзакладів - МОЗ

197 лікувальних установ не підлягають відновленню, 506 були повністю відбудовані.

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило дані щодо кількості медичних закладів, які постраждали за час повномасштабної війни.

За майже два роки росіяни пошкодили 1525 медичних установ. 197 з них зруйновано вщент без можливості відновлення. Натомість 506 об'єктів вдалося відбудувати повністю, ще 359 перебувають у процесі ремонту. Найбільше постраждала інфраструктура Харківщини, а найкраще ситуація з відновленням закладів на Миколаївщині. Достовірну інформацію щодо тимчасово окупованих територій отримати неможливо.

Не шкодували окупанти й автівок швидкої допомоги. 103 були пошкоджені, 258 знищені. А 125 карет "екстренки" росіяни банально вкрали.