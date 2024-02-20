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В передмісті Одеси підірвали автомобіль Української добровольчої армії

Внаслідок вибуху поранені двоє людей.

В передмісті Одеси підірвали автомобіль Української добровольчої армії
Альберт та Наталя Кручиніни
Фото: Пресслужба УДА

Ввечері 19 лютого біля одного з військових обʼєктів в передмісті Одеси був підірваний автомобіль Української добровольчої армії (УДА).

Про це повідомила пресслужба УДА.

В автомобілі перебували Альберт та Наталя Кручиніни, за їх життя борються лікарі.

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Зазначається, що УДА розцінює цей злочин як теpоpиcтичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ. 

“Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців, звʼязатись з командуванням УДА. Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ”, - звернулись в УДА до громадян.

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