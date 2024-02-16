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Укрзалізниця випустить в експлуатацію для потреб ЗСУ ще чотири санітарних вагони

Вагони переобладнані із пасажирських власними силами Укрзалізниці.

Укрзалізниця випустить в експлуатацію для потреб ЗСУ ще чотири санітарних вагони
Санітарний вагон
Фото: Пресслужба Міноборони

Укрзалізниця для потреб ЗСУ виведе в експлуатацію ще чотири санітарних вагони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Найближчим часом в цих вагонах будуть евакуювати поранених та травмованих бійців до тилових госпіталів. В них є все необхідне, щоб надавати медичну допомогу пораненим під час евакуації.

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Ці вагони Укрзалізниця переобладнала із пасажирських власними силами. 

Медичне обладнання для санітарних вагонів передав Благодійний фонд “Коло”.

З березня 2022 року українські залізничники здали в експлуатацію 62 медичні вагони. Крім того, ще вісім перевізник має переобладнати до кінця 2024 року.

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