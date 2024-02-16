Укрзалізниця випустить в експлуатацію для потреб ЗСУ ще чотири санітарних вагони

Укрзалізниця для потреб ЗСУ виведе в експлуатацію ще чотири санітарних вагони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Найближчим часом в цих вагонах будуть евакуювати поранених та травмованих бійців до тилових госпіталів. В них є все необхідне, щоб надавати медичну допомогу пораненим під час евакуації.

Ці вагони Укрзалізниця переобладнала із пасажирських власними силами.

Медичне обладнання для санітарних вагонів передав Благодійний фонд “Коло”.

З березня 2022 року українські залізничники здали в експлуатацію 62 медичні вагони. Крім того, ще вісім перевізник має переобладнати до кінця 2024 року.